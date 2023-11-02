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وزيرة خارجية اليابان ستزور "رام الله"

وزيرة خارجية اليابان ستزور
الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزيرة خارجية اليابان، اليوم الخميس، يوكو كاميكاوا، أنها ستقوم بزيارة رام الله والتحدث مع القادة الفلسطينيين.

العالم - آسيا والباسفيك

وتشمل جولة الوزيرة اليابانية الاراضي المحتلة والأردن وفي إطار جهود طوكيو لتهدئة الوضع بالشرق الأوسط .

وقالت: ان "غزة في وضع خطير وقلبي يعتصر عندما أفكر في فقدان أرواح بريئة".

وأضافت الوزيرة اليابانية "سنواصل الجهود الدبلوماسية للمساعدة في تهدئة الوضع في غزة".

وفي السياق، قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية اليوم الخميس إنه جرى إجلاء المواطنين اليابانيين العشرة وأفراد أسرهم الفلسطينيين الثمانية الراغبين في مغادرة غزة إلى مصر.

وأضاف كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي دوري، أن مواطنا يابانيا يعيش في غزة ظل في القطاع مع عائلته.

ولليوم الـ27 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.

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