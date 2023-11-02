قوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين من بلدة سلواد شرق رام الله

العالم- فلسطين

هذا ودخلت محرقة قوات الاحتلال الصهيوني، في قطاع غزة، يومها الـ 27 تواليا، بشن طائرات العدو عشرات الغارات وقصف المزيد من المنازل على رؤوس ساكنيها، واستهداف المستشفيات، وقصف مدفعي لا يتوقف، وتوغل بري من عدة محاور يرتكز على سياسة الأرض المحروقة والتدمير الشامل، ويجابه بمقاومة باسلة.

واشار "المركز الفلسطيني للاعلام" أن قوات الاحتلال الصهيوني واصلت شن مئات الغارات مع استمرار القصف المدفعي العنيف دون أي محرمات أو التزام بقواعد الحرب الإنسانية.

وجددت طائرات الاحتلال في وقت مبكر قصفها الجوي العنيف على المنطقة الغربية لمدينة غزة، وسط اشتباكات ضارية مع القوات المتوغلة في منطقة الكرامة شمال مدينة غزة.