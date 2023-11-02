الشيخ قاووق: عمليات المقاومة ستتواصل وتكثُر كمًّا ونوعًا

العالم - لبنان

كلام الشيخ قاووق جاء، خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد على طريق القدس منير يوسف عاشور في حسينية بلدة شقرا الجنوبية، بحضور رئيس اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل رضا عاشور وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء وحشد من الأهالي.

وأعرب الشيخ قاووق عن اسفه لمواقف بعض العرب الذين لا تهزّهم المذابح والإبادة للشعب الفلسطيني، وإنما يخشون من انتصار غزة.

وأكد الشيخ قاووق أن كل حاملات الطائرات والأساطيل والمدمرات لم ولن تؤثّر على قرار المقاومة في العمليات ضد العدو الإسرائيلي، ووعدنا لشعبنا في فلسطين أن عمليات المقاومة في الجنوب ستستمر وتتواصل وتكثر كمًّا ونوعًا، ولن نبدل تبديلًا.

وجدّد الشيخ قاووق تأكيده أن معادلة المقاومة في حماية المدنيين راسخة وثابتة، والمقاومة لا تتردّد ولا تتأخّر في الرد على أيّ عدوان إسرائيلي يستهدف المدنيين في لبنان.

وأشار الشيخ قاووق إلى أن غزة تذبح كل يوم بقرار أميركي وضوء أخضر غربي وتواطؤ عرب التطبيع، لافتًا إلى أن موقف تشيلي وبوليفيا وكولومبيا من أحداث غزة هو موقف مشرّف، وهو أشرف ألف مرة من عروبة التطبيع المخزية، والتي لا تشرفنا ونتبرأ منها.

وختم الشيخ قاووق بالقول إن أميركا تثبت كل يوم أنها الشيطان الأكبر، وهي المسؤول الأول والأخير عن مذابح غزة، ومن الطبيعي أن تتحمّل تبعات موقفها العدائي تجاه الشعب الفلسطيني، وأن تدفع أثمان تدخلها لصالح العدو الإسرائيلي، وهذا ما بدأ يظهر في العراق وسورية، ويمكن أن يكون في كل المنطقة.