الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣
١٢:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الاحتلال يعتقل أهالي الناشطين كوسيلة للضغط لتسليم أنفسهم + فيديو

الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١١:١١ بتوقيت غرينتش

جنین (العالم) 2023.11.02 – أكدت مراسلة قناة العالم في جنين الاحتلال أن الاحتلال الاسرائيلي يستخدم النساء والأطفال وأهالي الناشطين السياسيين كوسيلة للضغط عليهم لتسليم أنفسهم.

العالم خاص بالعالم

وفي حديث مباشر بشأن آخر التطورات في الضفة الغربية أوضحت الزميلة راية عروق أن وزارة الصحة في غزة أعلنت في الساعات الأخيرة ارتقاء شهيد خامس خلال هذا اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي بعد مواجهات اندلعت في مناطق متفرقة كان أبرزع في مدينة البيرة ضمن محافظة رام الله.

وأوضحت أنه وبهذا ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء عملية طوفان الأقصى إلى نحو 137 شهيد وحوالي 2100 إصابة منذ السابع من أكتوبر.

وأضافت أن المواجهات والاقتحامات مستمرة منذ مساء أمس حيث بدأت قوات الاحتلال باقتحام مدن ومخيمات عدة في الضفة الغربية، قام على أثرها الاحتلال الإسرائيلي باعتقال عدد من المواطنين وأيضا إصابة أعداد أخرى.

وأشارت إلى أن دائرة شؤون الأسرى والمحررين قالت إن الاحتلال قام خلال الليلة الماضية باعتقال أكثر من 60 مواطنا فلسطينيا، كان أحد الاعتقالات زوجة أسير محرر من مدينة رام الله، قال الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يسلم هذا الأسير المحرر نفسه وإلا ستبقى زوجته في الاعتقال.

وخلصت مراسلتنا أن الاحتلال الاسرائيلي يستخدم النساء والأطفال وأهالي الناشطين السياسيين كوسيلة للضغط عليهم لتسليم أنفسهم.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

الاحتلال يشن حملة مسعورة ضد الفلسطينيين في الضفة

قوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين من بلدة سلواد شرق رام الله

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الانسان الدولي يبدا اعماله برئاسة ايران

اللواء صفوي في بكين: على إيران والصين التوصل لتفاهم مشترك حول التهديدات والمصالح المشتركة

الاحتلال يعتقل أهالي الناشطين كوسيلة للضغط لتسليم أنفسهم + فيديو

الشيخ قاووق: عمليات المقاومة ستتواصل وتكثُر كمًّا ونوعًا

حماس تحيي القوات المسلحة اليمنية التي تدخلت بالفعل مع المقاومة الفلسطينية

شاهد بالفيديو.. الاحتلال يشن حملة مسعورة ضد الفلسطينيين في الضفة