الاحتلال يعتقل أهالي الناشطين كوسيلة للضغط لتسليم أنفسهم + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مباشر بشأن آخر التطورات في الضفة الغربية أوضحت الزميلة راية عروق أن وزارة الصحة في غزة أعلنت في الساعات الأخيرة ارتقاء شهيد خامس خلال هذا اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي بعد مواجهات اندلعت في مناطق متفرقة كان أبرزع في مدينة البيرة ضمن محافظة رام الله.

وأوضحت أنه وبهذا ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء عملية طوفان الأقصى إلى نحو 137 شهيد وحوالي 2100 إصابة منذ السابع من أكتوبر.

وأضافت أن المواجهات والاقتحامات مستمرة منذ مساء أمس حيث بدأت قوات الاحتلال باقتحام مدن ومخيمات عدة في الضفة الغربية، قام على أثرها الاحتلال الإسرائيلي باعتقال عدد من المواطنين وأيضا إصابة أعداد أخرى.

وأشارت إلى أن دائرة شؤون الأسرى والمحررين قالت إن الاحتلال قام خلال الليلة الماضية باعتقال أكثر من 60 مواطنا فلسطينيا، كان أحد الاعتقالات زوجة أسير محرر من مدينة رام الله، قال الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يسلم هذا الأسير المحرر نفسه وإلا ستبقى زوجته في الاعتقال.

وخلصت مراسلتنا أن الاحتلال الاسرائيلي يستخدم النساء والأطفال وأهالي الناشطين السياسيين كوسيلة للضغط عليهم لتسليم أنفسهم.

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