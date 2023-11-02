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"حزب الله" تستهدف 19 موقعا إسرائيليا في دفعة واحدة

الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

إستهدف مقاومو حزب الله، اليوم الخميس، 19 موقعا ونقطة عسكرية إسرائيلية على طول الحدود اللبنانية مع شمال الكيان الصهيوني بدفعة واحدة.

العالم - فلسطين

وقال حزب الله إنه “بالتزامن مع الهجوم الذي شنته المقاومة الإسلامية بالمسيرات الهجومية على ثكنة زبدين في مزارع ‏شبعا اللبنانية المحتلة، هاجمنا في وقت واحد عند الساعة 3:30 عصر اليوم ‏الخميس 19 موقعا ونقطة عسكرية إسرائيلية بالصواريخ الموجهة والقذائف ‏المدفعية والأسلحة المباشرة وحققنا فيها إصابات مباشرة”.‏

وأضاف أن المواقع المستهدفة هي‏ المرج والمالكية وجل الدير ورأس الناقورة البحري وخربة زرعيت والضهيرة‏ ونقاط‏ مختلفة على طول الحدود اللبنانية مع شمال إسرائيل.

وتشهد الحدود بين لبنان والاراضي الفلسطينية المحتلة توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و”حزب الله” من جهة أخرى، منذ بدء عملية طوفان الاقصى في 7 أكتوبر.

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