قيادي في حماس: نطالب بمبادرات عربية اسلامية لوقف العدوان الاسرائيلي على غزة

العالم - خاص بالعالم

وفي تصريح خاص لقناة العالم في موريتانيا لفت أبو زهري إلى أن الامة يجب ان تتحمل مسؤولياتها وأن تنظر الى المعركة بهذا الوزن سواء باعتبارها المصيري او بحجم العداء الذي يناسب الاحتلال او من يقف خلفه من الحلفاء الغربيين.

وشدد أبو زهري الى أنه يجب ان يكون هنالك تحالف عربي اسلامي في مواجهة التحالف الغربي ويجب ان يكون هنالك مبادرات تقوم بها الدول العربية والاسلامية للضغط على الادارة الامريكية وحلفائها والاحتلال الصهيوني من اجل وقف الحرب والعدوان على غزة من بينها وقف امدادات النفط والغاز الى الى الدول الغربية المتحالفة مع القيادة الصهيونية ووقف كل الامدادات التجارية التي تصل الى الاحتلال الصهيوني في هذا التوقيت.

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