شاهد..الإحتلال الإسرائيلي يواصل قصف المستشفيات والمدارس ويرتكب أفظع المجازر

العالم - خاص بالعالم

الاوضاع الانسانية بسبب تواصل القصف والحصار والاستهداف الممنهج للمدنيين والاماكن العامة تدهورت بشكل كبير.



دمار كبير في كل مكان ومجازر تحدث في كل لحظة واهالي غزة يستغيثون ويطالبون العالم كله بالعمل على ايقاف هذا الاجرام والارهاب الذي لا يوصف.

القصف الاسرائيلي تواصل على غزة اليوم بشكل كبير، ومع توقف المستشفيات عن العمل بسبب نقص الوقود وشح الادوية زادت المعاناة والحاجة الماسة بشكل اكبر.

هذا بينما استهدف الطيران الاسرائيلي منظمات الطاقة الشمسية لحرمان من تبقى من الغزيين عن الكهرباء، كما قصف جيش الاحتلال خزان مياه كبير ودمره وحرم الاف المربعات السكنية من المياة بهدف قتل اهالي غزة عطشا على ما يبدو.



الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعرب عن شعوره بـالرعب للاستهدافات المتكررة للمستشفيات والمدنيين، ودعا مجددا الى وقف اطلاق النار بغزة لأسباب إنسانية.

هذا بينما ندد مدير عام منظمة الصحة العالمية بالهجمات الاخيرة التي استهدفت المستشفيات والمسعفين وطالب بتوفير الحماية للمرضى والمسعفين والمرافق الصحية وسيارات الإسعاف في كل الأوقات.



ومع استمرار الاجرام الاسرائيلي بحق سكان غزة دون مراعاة للقانون الدولي والانساني اعترفت السلطات الامريكية بان المساعدات القليلة التي تدخل للقطاع لا تقوم حركة حماس بعرقلتها او نهبها بحسب الدعاية الاسرائيلية.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص ديفيد ساترفيلد إن المسؤولين الأمريكيين لم يتلقوا أي تقارير بشأن عرقلة حماس لوصول المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة أو للاستيلاء عليها.

كما طالبت العديد من الدول الزام الكيان الاسرائيلي ومصر، بفتح دائم لمعبر رفح من اجل ايصال المساعدات الى الفلسطينيين في غزة.

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