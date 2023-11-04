أردوغان يعلن أنه سيقطع إتصالاته برئيس وزراء الكيان الإسرائيلي

العالم - خاص بالعالم

من تلك المواقف دعوة نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم للعالم المستكبر بوقف الحرب وتحذيره من توسعها في المنطقة.



لبنانيا ايضا، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في عمان، وشدد على أهمية العمل من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي في جنوب لبنان.



وفي العاصمة الاردنية عمان عقد اجتماع تنسيقي عربى بمشاركة وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن ووزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، وذلك لبحث وقف العدوان على غزة.وناقش الاجتماعَ المشترك سبلَ وقفِ العدوان على غزة وإيصالِ المساعداتِ الإنسانية بشكلٍ فوريٍ وعاجل للقطاع، في إطارِ جهودٍ دوليةٍ وإقليمية للتوصل إلى هدنةٍ إنسانية.



الخارجية السعودية قالت ان اجتماع عمّان بحث الموقف العربي الداعي لوقف العمليات العسكرية وإيصال المساعدات لغزة.بدورها قالت الخارجية القطرية إن استمرار القصف على قطاع غزة يعقد جهودها الرامية للتوسط في إطلاق سراح الاسرى الاسرائيليين لدى حركة حماس.



في المواقف ايضا ،أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنه سيقطع اتصالاته مع رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على خلفية ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلية من مجازر في قطاع غزة.

وفي جانب اخر قال اردوغان ان قمة منظمة التعاون الإسلامي في الرياض هذا الشهر ستحث على وقف إطلاق النار في غزة.وانتقد الرئيس التركي الاتحاد الأوروبي الذي لم يتخذ موقفا عادلا بشأن العدوان الاسرائيلي على غزة لافتا مؤكدا الى ان الثقة في التكتل اهتزت بشدة.

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