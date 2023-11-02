المقاومة الإسلامية في العراق تتبنى استهداف قاعدة "الحرير" الأميركية

العالم-العراق

وذكرت المقاومة في بيان أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق، استهدفوا قاعدة الاحتلال الأمريكي (الحرير) باربيل شمال العراق".

بيان صادر عن المقاومة الاسلامية في العراق :

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الامريكي المجاورة لمطار اربيل، بطائرتين مسيرتين، وأصابتا أهدافهما بشكل مباشر.

وتؤكد المقاومة الاسلامية في العراق استمرارها بعملياتها نصرةً لاهلنا في غزة ورداً على المجازر الوحشية التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل.

وتستمر المقاومة الإسلامية في العراق، باستهداف القواعد الامريكية؛ نتيجة التأييد والدعم المباشرة من قبل واشنطن للكيان الاسرائيلي، والذي يرتكب جرائم مروعة بحق اهالي غزة.