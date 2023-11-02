الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣
١١:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الإسلامية في العراق تتبنى استهداف قاعدة "الحرير" الأميركية

المقاومة الإسلامية في العراق تتبنى استهداف قاعدة
الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

اعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف القاعدة الأميركية المجاورة لمطار أربيل بطائرتين مسيرتين.

العالم-العراق

وذكرت المقاومة في بيان أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق، استهدفوا قاعدة الاحتلال الأمريكي (الحرير) باربيل شمال العراق".

بيان صادر عن المقاومة الاسلامية في العراق :

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الامريكي المجاورة لمطار اربيل، بطائرتين مسيرتين، وأصابتا أهدافهما بشكل مباشر.

وتؤكد المقاومة الاسلامية في العراق استمرارها بعملياتها نصرةً لاهلنا في غزة ورداً على المجازر الوحشية التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل.

وتستمر المقاومة الإسلامية في العراق، باستهداف القواعد الامريكية؛ نتيجة التأييد والدعم المباشرة من قبل واشنطن للكيان الاسرائيلي، والذي يرتكب جرائم مروعة بحق اهالي غزة.

روابط ذات صلة

فصائل عراقية تعلن استهداف هدف حيوي صهيوني على سواحل البحر الميت

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون تقديم المساعدات لکیان الاحتلال

المقاومة الإسلامية في العراق تتبنى استهداف قاعدة "الحرير" الأميركية

القسام تعلن تدمير 6 دبابات في هجوم مضاد على قوات كيان الاحتلال بغزة

فصائل عراقية تعلن استهداف هدف حيوي صهيوني على سواحل البحر الميت

"مراسلون بلاحدود" ترفع دعوى بشأن جرائم الاحتلال أمام الجنائية الدولية

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. طوفان الأقصى.. واشنطن أساس الجرائم والعدوان