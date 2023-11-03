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واشنطن: لا نخطط لإجراء تجارب نووية

واشنطن: لا نخطط لإجراء تجارب نووية
الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

أكد مدير شؤون الرقابة على الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار في مجلس الأمن القومي الأمريكي، براناي فادي، أن الولايات المتحدة لا تخطط لإجراء تجارب نووية.

العالم-الامريكيتان

وقال فادي في حديث لصحيفة "كومرسانت" الروسية، إن "الولايات المتحدة لا تحتاج ولا تخطط لإجراء أي تجارب متعلقة بالتفجيرات النووية. وأكدنا مجددا تأييدنا الحازم لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ودخولها حيز التنفيذ، ونحن ملتزمون كذلك بتعليق تجارب تفجير المواد النووية".

وأضاف أن الولايات المتحدة تعتبر سحب روسيا لمصادقتها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية "خطوة بالاتجاه الخاطئ".

وتابع قائلا إن "المسؤولين الروس أعلنوا أن سحب المصادقة على المعاهدة لا يعني استئناف التجارب، وندعو موسكو للالتزام بهذه التصريحات".

وشدد على أن "الحفاظ على الأعراف الدولية التي تحظر تجربة العبوات النووية".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع يوم الخميس قانون سحب المصادقة على الحظر الشامل للتجارب النووية.

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