واشنطن: لا نخطط لإجراء تجارب نووية

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وقال فادي في حديث لصحيفة "كومرسانت" الروسية، إن "الولايات المتحدة لا تحتاج ولا تخطط لإجراء أي تجارب متعلقة بالتفجيرات النووية. وأكدنا مجددا تأييدنا الحازم لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ودخولها حيز التنفيذ، ونحن ملتزمون كذلك بتعليق تجارب تفجير المواد النووية".

وأضاف أن الولايات المتحدة تعتبر سحب روسيا لمصادقتها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية "خطوة بالاتجاه الخاطئ".

وتابع قائلا إن "المسؤولين الروس أعلنوا أن سحب المصادقة على المعاهدة لا يعني استئناف التجارب، وندعو موسكو للالتزام بهذه التصريحات".

وشدد على أن "الحفاظ على الأعراف الدولية التي تحظر تجربة العبوات النووية".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع يوم الخميس قانون سحب المصادقة على الحظر الشامل للتجارب النووية.