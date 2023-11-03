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النواب الأميركي يقرر مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار لـ"إسرائيل"

النواب الأميركي يقرر مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار لـ
الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

وافق مجلس النواب الأميركي -الذي يسيطر عليه الجمهوريون- الخميس على مشروع قانون لتقديم مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار لكيان الإحتلال الصهيوني، وذلك رغم تأكيد الديمقراطيين أنه لن تتم المصادقة عليه في مجلس الشيوخ الذي يسيطرون عليه.

العالم - الأميركيتان

وجاء التصويت بأغلبية 226 صوتا مقابل 196 صوتا، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع التقسيم الحزبي للمقاعد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وخلال الأيام الماضية، ظهرت بوادر خلاف داخل الكونغرس الأميركي بشأن مسار تقديم الدعم لكيان الاحتلال رغم الإجماع بين الحزبين الرئيسيين على ضرورة تقديمه.

ففي حين يسعى الرئيس الأميركي جو بايدن (ديمقراطي) للحصول على حزمة مساعدات بقيمة 106 مليارات دولار لـ"إسرائيل" وأوكرانيا في الوقت نفسه، قدم الجمهوريون خطة لتقديم مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار للكيان عن طريق خفض التمويل المخصص لدائرة الإيرادات الداخلية، وفصل المساعدة المقدمة لدعم تل أبيب عن الأخرى المقدمة لدعم أوكرانيا.

واعتبر البيت الأبيض أن البدائل التي يسعى إليها الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي لتحل محل النفقات المخصصة لكل من الإحتلال وأوكرانيا ستكون لها نتائج "مدمرة" للأمن القومي الأميركي.

وكان رئيس مجلس النواب الأميركي الجديد مايك جونسون (جمهوري)، الذي صوت ضد مساعدات لأوكرانيا قبل انتخابه رئيسا لمجلس النواب قبل أسبوعين، قال إنه يريد التعامل مع المساعدات المقدمة لتل أبيب وأوكرانيا كل على حدة، في مسعى -على ما يبدو- لعرقلة خطة الرئيس بايدن لتمرير مساعدات أوكرانيا ضمن المشروع.

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