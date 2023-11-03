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مراسل العالم يكشف السبب الحقيقي لعويل وبكاء قادة الاحتلال

الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم ان جيش الاحتلال الاسرائيلي اعترف بمقتل 4 ضباط صهاينة خلال الاشتباكات الدائرة بين المقاتلين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الاسرائيلي ضمن منطقة شمال غزة.

العالم - مراسلون

واضاف مراسلنا احمد سهمود من قطاع غزة ان اصوات الاشتباكات بين المقاتلين الفلسطينيين وجيش الاحتلال واصوات اطلاق النار تسمع بين الفينة والاخرى، مشيرا الى ان في شرق المحافظة الوسطى لازالت الاشتباكات دائرة .

واوضح ان هناك عويل وبكاء في وسائل الاعلام العبرية على حجم الخسائر البشرية في الارواح من جيش الاحتلال الاسرائيلي الذي قرر الدخول البري وتكبد الخسائر .

وتابع ان عقيدة جيش الاحتلال الاسرائيلي هي الحب الشديد للحياة ، لذلك عند بكاء احدهم يكون هناك بكاء شديد، مشيرا الى ان منذ 48 ساعة وهناك عويل في وسائل الاعلام العبرية وليس فقط من الصهاينة بل ايضا من قادتهم على الخسائر البشرية والذي بلغ 24 جنديا حسب الاعتراف الاسرائيلي ولكن بحسب قادة المقاومة فان القتلى والاصابات في صفوف الاحتلال اضعاف ما يعلن .

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