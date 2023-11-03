اللحظات الأولى من قصف عددا من المكاتب الصحفية بمدينة غزة (فيديو)

العالم- فلسطين

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة، إلى 9257 شهيدا منهم 3826 طفلا و2405 سيدة، إضافة إلى 23516 جريحًا جراح مختلفة منذ السابع من أكتوبر الماضي. وقال الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة: إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 196 شهيدا.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تلقت 2100 بلاغا عن مفقودين منهم 1200 طفلاً لازالوا تحت الأنقاض. وأكد أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 136 كادرا صحيا وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة.