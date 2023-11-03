بالفيديو.. من المسافة صفر مقتل 4 جنود صهاينة بقطاع غزة

العالم - خاص العالم

مقاومة ضارية في محاور القتال كافة تواجهها محاولات جيش الاحتلال التوغّل في قطاع غزة مع مرور أسبوع على بدء المرحلة الأولى من عمليته البرية في القطاع لم يتمكن خلالها من اختراق الخطوط الدفاعية للمقاومة الفلسطينية.

مقاومة شرسة تلقت قوات الاحتلال النصيب الاكبر منها في شمال غرب غزة وتمثلت بعمليات استهداف مكثفة طغى عليها عنصر المباغتة.

هذا واعلنت كتائب القسام ان مجاهديها باغتوا قوة لجيش الاحتلال في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا واجهزوا على اربعة جنود من مسافة صفر. كما بثت مقطعَ فيديو لاستهدافِ دبابة إسرائيلية في حي الزيتون شرقيَ مدينةِ غزة بعبوة ناسفة من مسافة صفر واستهداف اخرى بقذيفةٍ محمولة على الكتف من على بُعْدِ أمتار قبل يعود منفذاها الى قواعدهم بسلام. كما اعلنت المقاومة انها اوقعت قوة راجلة مؤللة بكمين هندسي محكم شمال غرب غزة.



الناطقُ باسمِ القسام أبو عبيدة قال إنّ المقاومةَ نفذتْ هجوماً مضاداً في محورِ شمالِ غربي مدينة غزة، ودمرتْ ستَ دباباتٍ وناقلتي جندٍ اسرائيلية، واضاف أنّ عددَ قتلى جيشِ الاحتلال أكبرُ بكثيرٍ مما يعلنُه.

واقر جيش الاحتلال بسقوط مزيد من القتلى والجرحى في صفوفه اضافة الى خسائر مادية. اذ بلغ عدد قتلاه حتى صباح الجمعة اربعة وعشرين عسكريا وذلك منذ بداية عملية التوغل البري في قطاع غزة قبل اسبوع. وعلق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على ذلك بالقول بأن هناك الكثير من الخسائر في صفوف قواته في حين قال بيني غانتس احد اعضاء وزارة الحرب بأن الصور القادمة من المعركة مؤلمة وإن دموع الكيان تتساقط عند رؤية جنود غفعاتي يسقطون.

وعلى خطّ موازٍ واصلت المقاومة استهداف مدن الداخل المحتل ومستوطنات غلاف غزة. فيما بثت سرايا القدس مشاهد لرشقات صاروخية اطلقتها من غزة مستهدفة مدينة اسدود المحتلة ومواقع عسكرية للاحتلال.

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