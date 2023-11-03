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مكتب نتنياهو بعد لقاء بلينكن: لا قرار بدخول الوقود إلى غزة!

مكتب نتنياهو بعد لقاء بلينكن: لا قرار بدخول الوقود إلى غزة!
الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٢:١٦ بتوقيت غرينتش

أكد مكتب رئيس وزراء الإحتلال عقب لقاء نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي ، بلينكن ، أنه لا قرار بدخول الوقود إلى غزة.

العالم- فلسطين المحتلة

وتمنع تل أبيب مند بدء عملية طوفان الأقصى دخول الوقود الى القطاع.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف المباني والمنشآت الصحية في غزة.. وحصيلة الشهداء ترتفع إلى أكثر من 9227.

وأفادت المصادر بأنّ الاحتلال الإسرائيلي استهدف مكتب وكالة الصحافة الفرنسية، وعدداً من المكاتب الصحافية الأجنبية، في عمارة حجي غربي مدينة غزة.

كما أشارت إلى ارتقاء 17 شهيداً في استهداف منزل غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وأنّ غارات الاحتلال تستهدف بشكل مكثّف عدداً من المناطق شمالي القطاع.

هذا وشاركت زوارق الاحتلال الإسرائيلي بالقصف وأطلقت قذائفها بشكل عنيف تجاه منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة.

وبعد أن كان قد هدد في وقت سابق بقصف مجمع مستشفى الشفاء الطبي في مدينة غزة،قصفت طائرات الاحتلال اليوم الجمعة محيط المجمع. كما دوت انفجارات متتالية في محيط المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع، ما أدّى إلى توقف مولدات الكهرباء الرئيسية في المستشفى.

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مكتب نتنياهو بعد لقاء بلينكن: لا قرار بدخول الوقود إلى غزة!