الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣
٠١:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

قصف حشودات عسكرية صهيونية برشقات صاروخية للمقاومة

قصف حشودات عسكرية صهيونية برشقات صاروخية للمقاومة
الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٢:١٩ بتوقيت غرينتش

وجهت المقاومة الفلسطينية، رشقات صاروخية تجاه حشودات عسكرية للاحتلال قبالة غزة، مع استمرار التصدي لعملية التوغل في عدة محاور من القطاع.

العالم- فلسطين المحتلة

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصف حشودات عسكرية للاحتلال قبالة غزة.

وقالت السرايا في بلاغ عسكري: إنها قصفت الحشودات العسكرية في “صوفا” و”حوليت” و “نير إسحاق” برشقات صاروخية مركزة.

إلى ذلك، أعلنت السرايا أن وحدات نخبتها المتواجدة عند محاور (شرق خانيونس، شمال غرب غزة، شرق جباليا) الليلة الماضية الخميس وفجر اليوم الجمعة من الاشتباك من مسافات قريبة مع قوات العدو المتوغلة باستخدام الأسلحة المناسبة.

وأكدت أن عمليتي استهداف للآليات بالعبوات، وقتالا ضاريا بالرصاص، وأن مجاهديها يؤكدون وقوع إصابات محققة في صفوف العدو.

من جهتها، أعلنت كتائب المقاومة الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم) أنها دكت قوات العدو المتوغلة جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون.

كما أعلنت أنها قصفت ظهر اليوم الجمعة موقع “صوفا” العسكري بقذائف الهاون الثقيل.

من جهتها، أعلنت كتائب المجاهدين أن مجاهديها الأبطال خاضوا اشتباكات مسلحة مع قوات العدو المتوغلة شمال غرب مدينة غزة “منطقة الكرامة” وتمكنوا من استهداف آليات العدو بقذائف “RPG” ليلة أمس الخميس.

كما دكت حشودات العدو المتوغلة جنوب غرب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

روابط ذات صلة

الاحتلال يحصد الخسائر في قطاع غزة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير العمل: تم توفير مليون فرصة عمل سنوياً

رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي.. لو حوكم زعماء الشر بأوروبا وأميركا بالأمس، لما حدثت جريمة غزة اليوم

شاهد.. الاحتلال يسقط ما يعادل قنبلتين نوويتين على غزة

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.. ما يحدث بغزة جريمة إبادة نقطة فاصلة لمحاسبة الاحتلال

قصف حشودات عسكرية صهيونية برشقات صاروخية للمقاومة

مكتب نتنياهو بعد لقاء بلينكن: لا قرار بدخول الوقود إلى غزة!