قصف حشودات عسكرية صهيونية برشقات صاروخية للمقاومة

العالم- فلسطين المحتلة

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصف حشودات عسكرية للاحتلال قبالة غزة.

وقالت السرايا في بلاغ عسكري: إنها قصفت الحشودات العسكرية في “صوفا” و”حوليت” و “نير إسحاق” برشقات صاروخية مركزة.

إلى ذلك، أعلنت السرايا أن وحدات نخبتها المتواجدة عند محاور (شرق خانيونس، شمال غرب غزة، شرق جباليا) الليلة الماضية الخميس وفجر اليوم الجمعة من الاشتباك من مسافات قريبة مع قوات العدو المتوغلة باستخدام الأسلحة المناسبة.

وأكدت أن عمليتي استهداف للآليات بالعبوات، وقتالا ضاريا بالرصاص، وأن مجاهديها يؤكدون وقوع إصابات محققة في صفوف العدو.

من جهتها، أعلنت كتائب المقاومة الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم) أنها دكت قوات العدو المتوغلة جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون.

كما أعلنت أنها قصفت ظهر اليوم الجمعة موقع “صوفا” العسكري بقذائف الهاون الثقيل.

من جهتها، أعلنت كتائب المجاهدين أن مجاهديها الأبطال خاضوا اشتباكات مسلحة مع قوات العدو المتوغلة شمال غرب مدينة غزة “منطقة الكرامة” وتمكنوا من استهداف آليات العدو بقذائف “RPG” ليلة أمس الخميس.

كما دكت حشودات العدو المتوغلة جنوب غرب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.