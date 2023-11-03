شاهد.. الاحتلال يسقط ما يعادل قنبلتين نوويتين على غزة

العالم- فلسطين

الاف الاطنان من المتفجرات اسقطها الاحتلال على رؤوس الابرياء، ولاحقهم حتى في المستشفيات.

ومع استمرار المجازر بحق المدنيين في غزة، ارتفع عدد الضحايا الى اكثر من 43 الف شخص ما بين شهيد وجريح ومفقود غالبيتهم من الاطفال والنساء.

مجزرة القرن، استخدم فيها الاحتلال الاسرائيلي اسلحة فتاكة ومحرمة دوليا، بغطاء اميركي وغربي رسمي.

اصابات خطيرة لا تجد من يداويها مع خروج المستشفيات عن العمل، بسبب نفاد المواد الطبية اللازمة والوقود.

ولذلك، حذر خبراء أمميون مستقلون في بيان مشترك من ان الوقت ينفذ لمنع ابادة جماعية وكارثة انسانية بحث الشعب الفلسطيني في غزة.