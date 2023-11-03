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خلال اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البلدين..

مشاورات بين إيران وقطر حول سيناريوهات وقف إطلاق نار مؤقت

مشاورات بين إيران وقطر حول سيناريوهات وقف إطلاق نار مؤقت
الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

شدد وزيرا خارجية إيران وقطر على ضرورة الوقف الفوري لجرائم الحرب التي يرتكبها الکیان الصهيوني واستمرار إرسال المساعدات الإنسانية.

العالم _ إيران

و بحث "حسين أميرعبداللهيان" استمرارا لمشاوراته السياسية مع وزراء خارجية الدول المختلفة ومنهم رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني"بشأن آخر التطورات في غزة.

وشدد أمير عبداللهيان و رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطرالشيخ "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني" على ضرورة الوقف الفوري لجرائم الحرب التي يرتكبها الکیان الإسرائيلي وإرسال المساعدات الإنسانية بشكل مستمر.

وجرى في هذا الاتصال الهاتفي البحث حول بعض المبادرات المقترحة بشأن إمكانية وقف مؤقت لإطلاق النار أو توسيع نطاق الحرب.

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خلال اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البلدين.. مشاورات بين إيران وقطر حول سيناريوهات وقف إطلاق نار مؤقت