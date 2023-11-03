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بري: إذا أرادت 'إسرائيل' توسيع الاشتباك الى الشمال فنحن جاهزون

بري: إذا أرادت 'إسرائيل' توسيع الاشتباك الى الشمال فنحن جاهزون
الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الجمعة، أن ما يقوم به حزب الله على الحدود يأتي ضمن قواعد الاشتباك، لافتا إلى أنه "إذا أراد الإسرائيليون توسيع العملية فنحن جاهزون لذلك".

العالم - لبنان

وقال بري في بيان، إن "قرار التصعيد على الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة عند الإسرائيلي، لا في لبنان، فما تقوم به المقاومة على الحدود يأتي في سياق طبيعي لوجود أراض لبنانية محتلة".

وأضاف: "كل العمليات تأتي ضمن قواعد الاشتباك، وفي حال أراد الإسرائيلي توسيع العملية فنحن جاهزون لذلك".

وتابع: "ما يحاول الإسرائيلي القيام به خطير جدا، ومشروعه، الذي يحمله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قديم يهدف اليوم إلى تحقيق التغيير في الشرق الأوسط. لذلك فالمعركة في غزة أساسية وحساسة، أما على الجبهة الجنوبية فالأمور عندهم، والتدهور أمر وارد في هذه المرحلة".

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