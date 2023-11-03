حقيقة منع بنزيما من دخول العراق!

العالم - العراق

وقبل مواجهة القوة الجوية على ملعب "فرانسو حريري" في أربيل، ترددت أنباء عن عدم قدرة النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مهاجم العميد الاتحادي، الدخول إلى العراق، وبالتالي غيابه عن المباراة.

لكن الإعلامي الرياضي منار شاهين، أعلن مشاركة بنزيما أمام نادي القوة الجوية، الاثنين القادم، بشكل طبيعي، وذلك نقلا عن قناة سامراء العراقية.

وكشف شاهين عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن حصول المهاجم الفرنسي البالغ 35 عاما، على تأشيرة دخول الأراضي العراقية، بشكل رسمي.

وفي حال وصل بنزيما إلى أربيل، ستكون هذه زيارته الأولى للعراق، فيما تترقب الجماهير العراقية مشاهدة النجم السابق لريال مدريد والمنتخب الفرنسي، المعروف شعبيا باسم "الحكومة".