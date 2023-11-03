الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٥:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

نتنياهو يرفض الهدنة الإنسانية مع غزة دون إطلاق سراح الأسرى

نتنياهو يرفض الهدنة الإنسانية مع غزة دون إطلاق سراح الأسرى
الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

رفض رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهدنة الإنسانية مع غزة من دون إطلاق سراح الأسرى

العالم- فلسطين المحتلة

يتبع..

روابط ذات صلة

مكتب نتنياهو بعد لقاء بلينكن: لا قرار بدخول الوقود إلى غزة!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. مجازر الاحتلال تستنزف قواميس اللغة العربية في وصفها

بالفيديو.. شاهد مراسل العالم يكشف ردود الفعل الإسرائيلية بعد خطاب السيد نصر الله اليوم

العين الإسرائيلية..  مواقع التواصل الاسرائيلية تسخر، مطالبةً عدم إدخال الجنود لحقل رماية المقاومين

نتنياهو يرفض الهدنة الإنسانية مع غزة دون إطلاق سراح الأسرى

حقيقة منع بنزيما من دخول العراق!

حزب الله يستهدف تجمّعا لجنود ‏العدو قرب موقع ميتات مقابل رميش