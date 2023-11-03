شاهد.. هكذا يتسهدف الاحتلال كل ما هو فلسطيني في جنين

العالم - مراسلون

وقالت مراسلة العالم، إن الأجواء في مخيم جنين اليوم الجمعة كانت مشحونة حيث شهد المخيم اقتحامات إسرائيلية بآليات مدججة استشهد على أثر هذا الاقتحام 5 مواطنين فلسطينيين وأصيب 17 آخرون، موضحة أن اثنين منهم اغتالهم الاحتلال بطائرات مسيرة وثلاثة بالرصاص.



وأشارت مراسلة العالم إلى أن الاحتلال خلال اقتحام المخيم جرف كل الشوارع المؤدية إليه على كل الجهات الشرقية والغربية كما هدم النصب التذكارية مثل نصب البطيخة ونصب الشهيد يزن أبو طبيخ.



وأوضحت مراسلتنا أن الاحتلال في الأيام العشرة الأخيرة يقتحم مخيم جنين كل يومين، ويقوم باعتقال الفلسطينيين ويغتال البعض الآخر كما يعمد على تخريب كل ما هو فلسطيني.



وأشارت مراسلة العالم إلى بيان كتيبة جنين المغتضب حيث جاء فيه، ان الكتيبة تصدت لقوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال الرصاص والعبوات الناسفة استطاع المقاومون إعطاب بعض الآليات العسكرية بشكل خفيف ومؤكدة على استمرارها المقاومة حتى الصلاة في المسجد الأقصى.

هذا وشمال القدس المحتلة، استشهد فلسطيني، وأصيب شابان آخران برصاص قوات الاحتلال لدى اقتحامها مخيم قلنديا للاجئين.



وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد المواطن ابراهيم زايد اثر إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت لدى اقتحام مخيم قلنديا، واصيب في المواجهات أيضا شابان آخران برصاص جنود الاحتلال، أحدهما في البطن، ووصفت حالته بالخطرة.