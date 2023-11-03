مواقع التواصل الاسرائيلية تسخر، مطالبةً عدم إدخال الجنود لحقل رماية المقاومين

العالم - العين الإسرائيلية

وتطرق البرنامج الى دخول جبهه اليمن على الخط، فيما نتنياهو ما زال تحت اتهام الاتهامات بمسؤوليته عن هزيمه طوفان الاقصى والمواجهة المباشرة التي تجري بين قوات الاحتلال وبين المقاومين الفلسطينيين والتي تشهد تفوقا للمقاومين باعتراف اعلام العدو واياما صعبة.

وفيما يتعلق بتصدي المقاومة الفلسطينية لدبابات الاحتلال في قطاع غزة وحول التوصيف الاسرائيلي بخصوص سير المعارك وتوفق المقاومة في اصابات مباشرة لهذه الاليات والدبابات الاسرائيلية اكد حسن حجازي المتابع للشان الاسرائيلي من بيروت، ان ذلك يؤكد ما كان يحذر منه بعض الخبراء العسكريين في ان هذه العملية لن تكون عمليه سهلة وستكون مكلفة جدا، وانه على الاسرائيليين ان يعتادوا على ارقام عالية ومرتفعة في الخسائر بين الجنود الاسرائيليين، حيث ان جيش الاحتلال نتيجة حالة التهور التي باتت تسيطر على كل الجو الصهيوني مندفع بشكل غرائزي وبشكل انفعالي الى فخ وقنبلة كبيرة ستنفجر في وجهه، وان الاحتلال يدفع كل يوم خسائر حتى هذه اللحظة، فهنالك 24 جندي اسرائيلي اعترف الاحتلال بمقتلهم والفاتورة ستكون كبيرة والمقاومة جاهزة ومستعدة لديها الامكانيات ولديها العامل الاساسي والحافزية العالية للالتحام بالاليات والجنود الصهاينة وايقاع الخسائر الكبيره في صفوفهم.

كما القى البرنامج الضوء على كلام غالانت الذي تبعه كلام كثير من نتنياهو ووزرائه وقادة الاحتلال ايضا عن هذه الاثمان الباهظه التي تدفع والدموع التي تذرف على جنوده في مواقع التواصل الاسرائيلية التي تسخر وتطالب بعدم ادخال الجنود الى حقل رماية المقاومين الفلسطينيين، حيث غردت ندا على موقع اكس قائلة:" اذللت قواتك".، واما تكفى قال:" شكرا نتنياهو على المزيد من الجنود القتلى شكرا غالانت على الاخفاق والكارثة التي وقعت بسببك.

كما رصد البرنامج أوضاع الحدود على جنوب لبنان جبهته المصغرة، كما يسميها الصهاينة والمواجهة الحقيقية التي يخوضها المقاومون في حزب الله ضد المواقع العسكرية الصهيونية، وقد بات السؤال الكبير في الداخل الصهيوني، هل ستنجرف المنطقة الى حرب واسعة مع حزب الله؟.

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