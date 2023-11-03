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أهم الأخبار
تداعيات طوفان الأقصى على الداخل الإسرائيلي
الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٤
خاص بالعالم- مراسلون
مواقع التواصل الاسرائيلية تسخر، مطالبةً عدم إدخال الجنود لحقل رماية المقاومين
الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:١٩
أهم الأخبار
مجلس الشورى الايراني: عملية طوفان الأقصى ردة فعل طبيعية للشعب الفلسطيني
الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٩
أهم الأخبار
طوفان الأقصى.. واشنطن أساس الجرائم والعدوان
الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٧
خاص بالعالم- مراسلون
غزة تتعرض لمجزرة صهيونية.. وكوشنر يطالب السعودية بالتطبيع مع الصهاينة
الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:١٦
هاشتاغ
فلسطينيون ابطال من دون بندقية
الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٢
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.