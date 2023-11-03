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أيرلندا: تصرفات ’إسرائيل’ في غزة أقرب للانتقام

شاهد.. واشنطن تحذر الاحتلال بهذا الشأن!

سفير إيران بدمشق: استمرار الاحتلال بنهجه الدموي يوسيع رقعة الاشتباك

شاهد.. حيثيات تآكل الثقة بين الإدارة الاميركية وحكومة نتنياهو

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. تداعيات طوفان الأقصى على الداخل الإسرائيلي

شاهد.. أبرز ما جاء في كلمة السيد نصر الله حول العدوان على غزة