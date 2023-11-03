شاهد.. حيثيات تآكل الثقة بين الإدارة الاميركية وحكومة نتنياهو

العالم - فلسطين

حيث نقلت صحيفة بوليتيكو عن مسؤولين في إدارة بايدن ان الأخير بحث مع مساعديه في فريق الامن القومي الاميركي مصير نتنياهو في الفترة القريبة المقبلة.



الصحيفة أضافت أن بايدن دعا نتنياهو إلى التفكير في الدروس التي يجب أن يتشاركها مع خليفته النهائي رئيسا للوزراء.

فريق بايدن للامن القومي ناقش فكرة أن نتنياهو قد لا يبقى في السلطة طوال فترة الحرب التي قد تكون طويلة، وإذا بقي حتى انتهاء الحرب فإنه سيغادر منصبه بعد ذلك مباشرة.

المدخل إلى خروج نتنياهو من الحياة السياسية، قد يكون هدنة تؤدي لاحقا الى وقف لاطلاق النار.



من هنا جاء موقف وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن الذي اشار الى ضرورة ايجاد هدنة انسانية، اضافة الى تاكيده على ان حل الدولتين هو المسار الوحيد لضمان الاستقرار في المنطقة، ولتحقيق كل ذلك فإن منع توسع الحرب سيكون مطلبا اميركيا ملحا في هذه المرحلة.



نحن نركز بشكل كامل على استعادة الرهائن، ونعتقد أن الهدنة الإنسانية يمكن أن تساعد هذا الجهد، ويمكن أن تسهله. وهذا أحد الأسباب التي تجعلنا نركز على الهدنة.

لا تزال الولايات المتحدة تعتقد أن أفضل طريق قابل للتطبيق، بل هو المسار الوحيد، هو من خلال حل الدولتين. لقد كنا واضحين للغاية منذ البداية بأننا عازمون على عدم فتح جبهة ثانية أو ثالثة في هذا الصراع.



كلام بلينكن عززه اعلان البيت الابيض ان بايدن طلب هدنة انسانية في قطاع غزة، هدنة قال المتحدث بإسم البيت الابيض جون كيربي انها وقف إنساني مؤقت ومحدد يتركز على هدف أو أهداف معينة، مثل إدخال مساعدات إنسانية وإخراج الناس، فيما تخفي هذه الدعوة بحسب المراقبين محاولة لتجنب تطورات تأخذ الامور الى ما لا تريده واشنطن في المنقطة.