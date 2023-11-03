الأمم المتحدة: عنف المستوطنين بالضفة بلغ مستويات قياسية

العالم _ فلسطين المحتلة

ولفتت إلى أنه ما يقرب من ألف فلسطيني أجبروا على ترك منازلهم بسبب عنف المستوطنين.

وأضافت الأمم المتحدة أن الوضع بالضفة والقدس الشرقية مثير للقلق وسط تزايد انتهاكات حقوق الإنسان.

مع تواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة لليوم الثامن والعشرين على التوالي ، قدرت الأمم المتحدة الحاجات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية بنحو1,2 مليار دولار حتى نهاية 2023.

وأوضح مكتب تنسيق العمليات الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في بيان أن "الكلفة لتلبية حاجات 2,7 مليون نسمة، أي كامل سكان غزة و500 ألف شخص في الضفة الغربية المحتلة، تقدر بـ1,2 مليار دولار".

وأضاف "أن النداء لجمع أموال الذي أطلق في 12 تشرين الأول/أكتوبر غير كاف إطلاقا.

و أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 9257 شهيدا منهم 3826 طفلا و 2405 سيدة وإصابة 23516 الف بجراح مختلفة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنها تلقت 2100 بلاغا عن مفقودين منهم 1200 طفلاً لازالوا تحت الأنقاض، مبينا أن انتهاكات الاحتلال ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 136 كادر صحي وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة.