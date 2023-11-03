شاهد.. واشنطن تحذر الاحتلال بهذا الشأن!

العالم - فلسطين

وحسب قناة سي ان ان الاميركية ذهب وزير الدفاع الاميركي لويد استون و وزير الخارجية انتوني بلينكن الى ابعد من ذلك في حديثهم عن العواقب الاستراتيجية الوخيمة على اسرائيل مع تآكل الدعم لعملياتها العسكرية في قطاع غزة.



وما يمكن تفسيره من بين سطور هذه التصريحات هو اعتراف اميركي بفشل الكيان حتى اللحظة من تحقيق هدفه في القضاء على المقاومة بعد نحو شهر من استخدام مختلف انواع الاسلحة والقنابل في مواجهة قطاع محاصر منذ 17 عاما.



الى ذلك ورغم التقارير الاعلامية التي تؤكد وقوف سكان قطاع غزة الى جانب المقاومة كشفت وكالة بلومبرغ ان الادارة الاميركية بدءت حاليا البحث عن بدائل لحركة حماس لحكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب ما استدعى ردا سريعا وواضحا من حركة حماس نفسها.



المقترح الاميركي ياتي فيما تواصل المقاومة الصمود في تصديها لقوات الاحتلال في المعركة البرية التي دفعت وزير الحرب في الكيان الاسرائيلي يواف غالانت للاعتراف بوقوع خسائر بشرية مؤلمة في صفوف قواته.