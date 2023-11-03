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كنعاني: أميركا جزء حاسم من استمرار الحرب والاجرام ضد الفلسطينيين

كنعاني: أميركا جزء حاسم من استمرار الحرب والاجرام ضد الفلسطينيين
الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

اشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني إلى الدعم الأميركي للكيان الصهيوني وزيارتي بلينكن إلى تل أبيب، وقال: لقد أظهرت أميركا أنها لا تزال جزءًا حاسمًا من استمرار الحرب واسعة النطاق وجرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وليست جزءا من حل الأزمة.

العالم _ إيران

وكتب كنعاني، اليوم الجمعة على موقع التواصل الاجتماعي X، حول التطورات الاخيرة: في الـ 24 ساعة الماضية، وافق مجلس النواب الاميركي على مساعدة مالية بقيمة 14.3 مليار دولار من جيوب دافعي الضرائب الأميركيين للكيان الصهيوني.

وفي إشارة إلى زيارة بلينكن إلى تل أبيب مرة أخرى، أضاف: وزير الخارجية الأميركي بلينكن زار تل أبيب مرة أخرى، وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية أن واشنطن ضد وقف إطلاق النار في غزة. كما عارض رئيس مجلس النواب الأميركي وقف إطلاق النار في غزة، وقال إن "إسرائيل" لا تحتاج إلى وقف إطلاق النار.

ولفت كنعاني إلى التصريحات الأخيرة للمسؤولين الأميركيين واجراءات اميركا الداعمة للكيان الصهيوني، وقال: بناء على ذلك، أظهرت اميركا بانها لا تزال جزءًا حاسمًا من استمرار الحرب واسعة النطاق وجرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وليست جزءا من حل الأزمة.

وقال متحدث الخارجية الايرانية: لقد استخدمت أميركا كل سمعتها لإنقاذ الكيان الصهيوني من الهزيمة، ولكن الله شاء انتصار الشعب الفلسطيني.

كما كتب كنعاني في مدونة له يوم امس الخميس على شبكة التواصل الاجتماعي X : أن اميركا وعددا قليل من الدول أخذت الأمم المتحدة ومجلس الأمن رهينة وضحت بالسلام والأمن الدوليين وحقوق الإنسان من أجل مصالح الكيان الصهيوني.

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كنعاني: أميركا جزء حاسم من استمرار الحرب والاجرام ضد الفلسطينيين

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