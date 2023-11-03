الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣
١٠:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

إيطاليا تعلن استعدادها لعلاج الجرحى الفلسطينيين في مستشفياتها

إيطاليا تعلن استعدادها لعلاج الجرحى الفلسطينيين في مستشفياتها
الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

صرّح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، يوم الجمعة، بأن بلاده مستعدة لعلاج المدنيين الفلسطينيين المصابين، الذين غادروا قطاع غزة، في مستشفيات إيطاليا.

العالم - أوروبا

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية، عن تاجاني قوله:" لقد أعطيت تفويضاً لدبلوماسيينا للتعبير عن استعداد إيطاليا لعلاج المدنيين الفلسطينيين المصابين الذين غادروا القطاع في مستشفياتنا".

وأضاف الوزير: "نحن جاهزون لضمان رعاية متخصصة للأشخاص الذين يحتاجون إليها".

وضربت القوات الإسرائيلية حصارا مشددا على مدينة غزة، اليوم الجمعة، وقصفت سيارات إسعاف أمام مستشفى الشفاء، ما أدى لمقتل العشرات من المصابين المنقولين في سيارات الإسعاف لتلقي العلاج خارج القطاع، عبر معبر رفح.

وسُمح لنحو 800 شخص، بما في ذلك مئات الفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر أجنبية وعشرات الجرحى، بمغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح بموجب اتفاق بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر، التي تتوسط مع "حماس".

روابط ذات صلة

في ايطاليا.. لصوص يقدمون "رسالة اعتذار" لـ ضحيتهم

أيرلندا: تصرفات ’إسرائيل’ في غزة أقرب للانتقام

شاهد.. واشنطن تحذر الاحتلال بهذا الشأن!

شاهد.. حيثيات تآكل الثقة بين الإدارة الاميركية وحكومة نتنياهو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إيطاليا تعلن استعدادها لعلاج الجرحى الفلسطينيين في مستشفياتها

كنعاني: أميركا جزء حاسم من استمرار الحرب والاجرام ضد الفلسطينيين

رئيسي: تم حل مشكلة المياه في 3500 قرية بالبلاد خلال العامين الاخيرين

الأمم المتحدة: عنف المستوطنين بالضفة بلغ مستويات قياسية

أيرلندا: تصرفات ’إسرائيل’ في غزة أقرب للانتقام

شاهد.. واشنطن تحذر الاحتلال بهذا الشأن!