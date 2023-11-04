السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٢:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

230 ألف مستوطن فروا من كيان الاحتلال منذ طوفان الأقصى

230 ألف مستوطن فروا من كيان الاحتلال منذ طوفان الأقصى
السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

غادر أكثر من 230 ألف مستوطن كيان الاحتلال الصهيوني منذ عملية “طوفان الأقصى”، وسط توقعات بارتفاع أعداد المغادرين مع استمرار الحرب على قطاع غزة، وتصاعد التوتر على الجبهة الشمالية مع لبنان، والمواجهات المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة.

العالم - فلسطین

وكشف النقاب عن هذه الإحصاءات في الأسبوع الرابع للحرب على غزة، وذلك من خلال تقرير لصحيفة “دى ماركر”، الذي يستعرض لأول مرة ظاهرة الهجرة من إسرائيل وسط الحرب والتوتر الأمني، من خلال توثيق إفادات لعائلات اختارت الهجرة من البلاد خوفا وهربا من التوتر الأمني.

ووفقا للتقرير، فإن الظاهرة أخذت تتكشف في الأسبوع الثاني للحرب، وذلك بعد أن أعادت الكثير من شركات الطيران العالمية رحلاتها إلى مطار بن غوريون في اللد بعد أن توقفت مع انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبحسب إحصاءات سلطة المعابر والمطارات الإسرائيلية التي وثقتها الصحيفة، فإن أكثر من 230 ألف إسرائيلي غادروا البلاد، وبعضهم يعملون لحسابهم الخاص، رغم أن عملهم تم تقليصه بسبب الحرب.

ومع استمرار الحرب -تقول الصحيفة- أخذ العديد من الإسرائيليين إدارة الحياة مع روتين الطوارئ، في حين يثير الكثيرون تساؤلات بشأن النفقات المالية المرتبطة بالبقاء لفترة طويلة في الخارج، والقدرة على مواصلة العمل عن بعد.

حتى ما قبل الحرب، استمتعت يردين داغان التي تعمل في مجال التسويق والدعاية بسلسلة من الحملات في إسرائيل، بما في ذلك للشركات والماركات التجارية العالمية، وفي السابع من الشهر الماضي كانت في منزلها بتل أبيب، فأثار سقوط الصواريخ مشاعر الخوف والقلق الشديدة لديها فقررت الفرار.

وقدرت السفارة الإسرائيلية في نيقوسيا أن ما بين 10 آلاف و12 ألف إسرائيلي يقيمون بشكل دائم في قبرص، وبعد طوفان الأقصى أضيف إليهم نحو 4 آلاف آخرين فروا جراء المستجدات.

ومع اتساع ظاهرة هجرة العائلات الإسرائيلية إلى الجزيرة المجاورة، وصفت القناة 12 الإسرائيلية قبرص بـ “إسرائيل الثانية”، في إشارة إلى ارتفاع متواصل في أعداد الإسرائيليين المتجهين للجزيرة، وقالت القناة لا أحد يعرف على وجه التحديد عدد الإسرائيليين حاليا في قبرص، مؤكدة أنها يفوق تقديرات السفارة الإسرائيلية في نيقوسيا.

رغم ذلك، فإن الكثير من الإسرائيليين في قبرص يشعرون بالقلق، فلا أحد تقريبا يرتدي ملابس عليها نقوش عبرية، وكل رمز إسلامي يثير الشكوك.

روابط ذات صلة

فيديو خاص: 61 الف مستوطن هربوا من الحدود مع لبنان

نزوح 200 ألف "إسرائيلي" داخليا جراء الحرب

إخلاء 50 ألف مستوطن من 26 مستوطنة قريبة من لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

5 وزراء خارجية عرب يجتمعون مع وزير الخارجية الأمريكي في الأردن

230 ألف مستوطن فروا من كيان الاحتلال منذ طوفان الأقصى

هندوراس تعلن استدعاء سفيرها من إسرائيل

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين شمال غزة (فيديو)

إيطاليا تعلن استعدادها لعلاج الجرحى الفلسطينيين في مستشفياتها

كنعاني: أميركا جزء حاسم من استمرار الحرب والاجرام ضد الفلسطينيين