السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٤:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيسي: على الدول قطع تعاونها وصادراتها مع الكيان الصهيوني المجرم

رئيسي: على الدول قطع تعاونها وصادراتها مع الكيان الصهيوني المجرم
السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

صرح رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي، بان مجرد ادانة جرائم الكيان الصهيوني لا تكفي بل لا بد للدول من قطع تعاونها وصادراتها من الطاقة له.

العالم - ايران

وقال السيد رئيسي في مؤتمره الصحفي في ختام زيارته لمحافظة كردستان غرب ايران مساء الجمعة ردا على سؤال حول تصريحات سماحة قائد الثورة الاسلامية بخصوص إنهاء علاقات الدول وصادراتها من الطاقة للكيان الصهيوني: ان مجرد إدانة جرائم الكيان الصهيوني لا تكفي، ويجب على الدول قطع التعاون وتصدير الطاقة إلى هذا الكيان الإجرامي القاتل للأطفال، الذي قتل 10 آلاف فلسطيني، من بينهم 4000 طفل، في الافترة الأخيرة.

واضاف: ان الحكومة الشعبية تتابع تنفيذ توجيهات سماحة قائد الثورة في علاقاتها الدولية.

وفي جانب اخر من حديثه قال رئيس الجمهورية: إن القرارات المصادق عليها في الزيارة الثانية إلى محافظة كردستان ستتحقق بجهود الحكومة وبتعاون القطاعين الخاص والتعاوني والمواطنين.

واضاف: تم خلال الزيارة للمحافظة توقيع مذكرات تفاهم مع شركات كبيرة ذات موارد مالية للاستثمار في كردستان.

وشدد كذلك على ضرورة تنظيم الوضع التجاري والمناطق الحدودية وأضاف: يمكن أن تكون التبادلات الحدودية في المحافظة مفيدة للغاية، ويعد تطوير السياحة والحرف اليدوية والتبادلات الحدودية ثلاثة مجالات يجب التخطيط لها.

وأشار الرئيس رئيسي إلى افتتاح 10 مشاريع لتزويد المياه، بما في ذلك تشغيل السدود وإيصال المياه إلى مناطق مختلفة بالمحافظة.

روابط ذات صلة

رئيسي: تم حل مشكلة المياه في 3500 قرية بالبلاد خلال العامين الاخيرين

لو حوكم زعماء الشر بأوروبا وأميركا بالأمس، لما حدثت جريمة غزة اليوم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصحة العالمية تعرب عن صدمتها الشديدة لقصف الاحتلال سيارات الإسعاف في غزة

الاحتلال قصف مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الوفاء بغزة وأخرجه عن الخدمة

في محادثات مع نظيريه الروسي والبريطاني... أمير عبداللهيان يحذر من اتساع رقعة الحرب في غزة اقليميا

مع الحدث.. خطاب الامين العام لحزب الله وتحديد اتجاه الصراع مع الكيان

رئيسي: على الدول قطع تعاونها وصادراتها مع الكيان الصهيوني المجرم

السيد حسن نصرالله.. غزة ستنتصر