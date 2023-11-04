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سلاح كتائب القسام الذي دمّر القوة المتوغلة ببيت حانون

السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

مع استمرار معركة طوفان الاقصى ودخول جيش الاحتلال الاسرائيلي البري في قطاع غزة، تخوض المقاومة الفلسطينية معركة شرسة في مختلف المناطق التي تتواجد بها آليات الاحتلال المتوغلة في غزة.

نجحت المقاومة في تكبيد الاحتلال خسائر فادحة عبر عمليات استهداف مباشر ومن مسافة صفرية للقوات المتوغلة في ذات الوقت الذي تواصل فيه المقاومة دك المدن المحتلة بصواريخها.

في محور شمال غرب مدينة غزة التحم عشرات المقاتلين من المقاومة الفلسطينية تحديداً من كتائب القسام بقوة صهيونية مدرعة وهاجموها بمختلف الاسلحة، فدمروا دبابات وناقلات جند وجرافة، كما استهدفوا جنوداً تحصنوا داخل احد المباني بقذيفة متفجرة، موقعين في صفوف القوة خسائر فادحة، فيما تمكنت كتائب القسام من تدمير ناقلة جنود وآليتين في محور شمال غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105.

كما عرضت كتائب القسام مشاهد من الاشتباكات الضارية التي يخوضها مجاهدوها مع القوات الاسرائيلية في شوارع بيت حانون وتدميرهم لعدد من الآليات.


تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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