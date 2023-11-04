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العراق يطالب بموقف أوروبي واضح لإدانة الانتهاكات الإسرائيلية بغزة

العراق يطالب بموقف أوروبي واضح لإدانة الانتهاكات الإسرائيلية بغزة
السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، موقف العراق الواضح والمبدئي من القضية الفلسطينية،مطالبا الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف واضح تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تطال الشعب الفلسطيني.

العالم-العراق

وتلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الجمعة، اتصالاً هاتفياً من المستشار الألماني، أولاف شولتز، جرى خلاله التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر التطوّرات في المنطقة.

ودعا محمد شياع السوداني المستشار الألماني إلى أن "يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفاً واضحاً لإدانة الانتهاكات، والجرائم ضد الإنسانية التي تطال الشعب الفلسطيني الأعزل، الذي يواجه مأساة إنسانية مبيناً أن “أحداث غزّة باتت تمثّل اليوم اختباراً أخلاقياً للمجتمع الدولي والقوى العظمى، وتضعها أمام مسؤولياتها القانونية والإنسانية”.

وأشار السوداني، خلال الاتصال، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي إلى “أهمية تعزيز الشراكة بين العراق وألمانيا، مؤكداً الرغبة في المضيّ بها وفق المصالح المشتركة وتوسعة آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والألماني”.

وجدد “موقف العراق الواضح والمبدئي من القضية الفلسطينية، ومن العدوان الصهيوني على الأراضي المحتّلة والشعب الفلسطيني، ومن الفظائع التي تُرتكب بحقّه على أرضه التاريخية”.

من جانبه، بيّن شولتز، خلال الاتصال، أن “بلاده تعمل من أجل وقف إطلاق النار، واستعدادها للإسهام في إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع”، مؤكداً “حرص ألمانيا على استمرار التواصل والحوار من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة وترسيخ الاستقرار في المنطقة”.

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