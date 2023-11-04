ماينز الألماني يفسخ عقد لاعبه أنور الغازي لتعاطفه مع غزة

وكتب نادي ماينز عبر حسابه على موقع "إكس": "أنهينا العلاقة التعاقدية مع أنور الغازي وفصل اللاعب بأثر فوري".

وأوضح ماينز في بيان أنه "يتخذ هذا الإجراء ردا على تصريحات اللاعب ومنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي".

وفي وقت سابق الجمعة، قال ممثلو الادعاء الألماني إن اللاعب الهولندي الجنسية والمغربي الأصل، يشتبه في قيامه "بتهديد السلام العام من خلال التغاضي عن أعمال إجرامية بالتزامن مع التحريض على الكراهية" من خلال رسالته على "إنستغرام".

وكان ماينز قرر إيقاف الغازي في 17 أكتوبر الماضي بسبب اتخاذه "موقفا بشأن الصراع في الشرق الأوسط بطريقة غير مقبولة بالنسبة للنادي".

وكان لاعب أياكس وأيندهوفن وليل الفرنسي وأستون فيلا وإيفرتون الإنجليزيين سابقا نشر منشورات عدة على وسائل التواصل الاجتماعي عقب بداية العدوان في وقت سابق من الشهر الماضي، بما في ذلك عبارة "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر".

يذكر أن الغازي البالغ من العمر 28 عاما انضم لماينز خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من أيندهوفن بعقد لعامين.

وفي أول تعليق منه كتب أنور الغازي: "قف بجانب ما هو صحيح حتى لو كان ذلك يعني الوقوف بمفردك.. خسارة مصدر رزقي لا شيء بالمقارنة مع الجحيم الذي أطلق العنان له على الأبرياء والضعفاء في غزة."