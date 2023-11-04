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النجباء العراقیة: الحرب مع الأميركان ستكون نزهة لأبطال المقاومة

النجباء العراقیة: الحرب مع الأميركان ستكون نزهة لأبطال المقاومة
السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعرب الشيخ أكرم الكعبي الأمين العام لحركة النجباء عن شكره وتقديره لتصريحات أمين عام حزب الله السيدحسن نصرالله، مصرحا أن المجاهدين في العراق جاهزون ولديهم القدرة للحرب المتزامنة مع المحتل الإسرائيلي والأميركي معا.

جاء ذلك في بيان أصدره الشيخ الكعبي تعليقا على كلمة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في لبنان الجمعة.

ولكم فيما يلي نص البيان:

كل الشكر والتقدير لسماحة السيد نصر الله حفظه الله تعالى لخطابه الذي أشفى قلوباً حرى ووضع الأمور في موازينها.

وكل الشكر والإجلال للمجاهدين الأبطال ولكل قادة المقاومة العراقية أصحاب القرار الحكيم والمبادرة الشرعية والشجاعة.

ونطمئن إخوتنا في فلسطين ولبنان أن إخوتهم في العراق الذين دخلوا معهم من اليوم التالي في قلب المعركة بفضل الله، على جهوزية كاملة وقدرة مستدامة للمطاولة وتسلط واسع على كل مساحة المعركة.

إن المقاومة العراقية جاهزة للمشاركة بقواتها البرية الخاصة التي انتصرت على داعش والمجاميع الخارجة عن الإسلام في العراق وسوريا وهي قادرة على دحر الصهاينة جنباً الى جنب معكم حتى تحقيق النصر والصلاة في الأقصى وننتظر تقديراتكم وقراركم.

ثم نؤكد أن المعركة مع الاحتلال الأميركي التي بدأت في العراق ينبغي أن لا تنتهي إلا بالتحرير الشامل فالمعركة أصبحت معركة وجود أمام العدو المخادع الغادر إما هم وإما نحن. ولن يبقى وجود لهم أبداً بتوفيق الله بوجود قادة حكماء أشاوس للمقاومة لن يتراجعوا ولن يتخاذلوا وقد مسكوا زمام المبادرة.

وما عام ٢٠١١ ببعيد، إذ إن ثبات وصمود المقاومة أخرج الاحتلال ذليلا حقيرا يجر أذيال الهزيمة والخسارة، واليوم المقاومة أقدر والأميركي أضعف وأهون ومن المؤكد أن المعركة ستكون نزهة جميلة للمجاهدين الأبطال.

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