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سفير الاحتلال الإسرائيلي في كرواتيا يشعل أزمة دبلوماسية

سفير الاحتلال الإسرائيلي في كرواتيا يشعل أزمة دبلوماسية
السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

أفاد موقع "واينت" بأن سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى كرواتيا غاري كورين، تورط في مشاجرة كلامية تسببت بحادث دبلوماسي مع صربيا، ما أجبر وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين على التنصل من كلامه.

وفي التفاصيل، فقد عرض السفير كورين للصحافيين الكرواتيين الفيلم الذي أعده المتحدث باسم جيش الاحتلال، والذي يحتوي على توثيق لما يسميه الاحتلال"المذبحة التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر"، وقال: "نحن لسنا مسيحيين، لذلك لن ندير خدنا الآخر"، في اقتباس من أحد أبرز تعاليم التسامح المسيحية "من ضربك على خدك الأيمن، فدر له الأيسر".

وأضاف سفير الاحتلال أن "الأقلية الصربية كانت محظوظة بعد الحرب في يوغوسلافيا، على عكس الفلسطينيين غير المرحب بهم في مصر والدول العربية".

ووفق الموقع، فإن كلام سفير الاحتلال لم يعجب صربيا ما اضطر وزير الخارجية كوهين إلى نشر إخلاء للمسؤولية جاء فيه: "نحن لا نتفق مع تصريحات السفير بشكل لا لبس فيه".

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