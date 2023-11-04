سفير الاحتلال الإسرائيلي في كرواتيا يشعل أزمة دبلوماسية

وفي التفاصيل، فقد عرض السفير كورين للصحافيين الكرواتيين الفيلم الذي أعده المتحدث باسم جيش الاحتلال، والذي يحتوي على توثيق لما يسميه الاحتلال"المذبحة التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر"، وقال: "نحن لسنا مسيحيين، لذلك لن ندير خدنا الآخر"، في اقتباس من أحد أبرز تعاليم التسامح المسيحية "من ضربك على خدك الأيمن، فدر له الأيسر".

وأضاف سفير الاحتلال أن "الأقلية الصربية كانت محظوظة بعد الحرب في يوغوسلافيا، على عكس الفلسطينيين غير المرحب بهم في مصر والدول العربية".

ووفق الموقع، فإن كلام سفير الاحتلال لم يعجب صربيا ما اضطر وزير الخارجية كوهين إلى نشر إخلاء للمسؤولية جاء فيه: "نحن لا نتفق مع تصريحات السفير بشكل لا لبس فيه".