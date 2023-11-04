وزير الدفاع الايراني: البرنامج الصاروخي الدفاعي يحظى بأهمية خاصة في استراتيجيتنا

العميد آشتياني قال في مقال نشره اليوم السبت بمناسبة ذكرى يوم انشاء منظمة الصناعات الجوفضائية التابعة لوزارة الدفاع الايرانية، ان قصف المدن الايرانية بالصواريخ من قبل النظام البعثي البائد (في الثمانينيات) أدى الى استخلاص القوات المسلحة الايرانية دروسا استراتيجية، ولذلك تسعى القوات المسلحة الايرانية ووزارة الدفاع الى تجهيز البلاد بانظمة دفاعية تواكب التطورات العسكرية في العالم، من اجل الحفاظ على الجهوزية الدائمة.

واعتبر وزير الدفاع الايراني انه ورغم بدء النشاطات في مجال انتاج الصواريخ في ايران قبل انشاء هذه المنظمة في وزارة الدفاع ، لكن وجود منظمة مستقلة تضم المجموعات المختلفة في داخلها أصبح امرا ضروريا وأدى الى تسجيل انجازات مختلفة ومن أهمها بلورة انموذج جديد للردع .

ومع الاهتمام بتنفيذ الخطط والبرامج المدونة وفقا للبرنامج الزمني المرسوم الذي ينص على العمل بسرعة وقوة في مختلف المجالات كفئة صواريخ بحر – بحر والدفاع الجوي الصاروخي، وصواريخ جو- جو وصواريخ بحر – جو والطائرات المسيرة، استمر العمل وحققت منتجات هذه المنظمة نجاحات باهرة في مختلف المناورات العسكرية الايرانية لملء يد قوات المسلحة الايرانية، وبعون الله تعالى ستكون هناك قريبا أنباء سارة ومفرحة في مختلف مجالات صواريخ الدفاع الجوي وصواريخ الفضاء .

وشدد وزير الدفاع الايراني على التزام ايران بمبدأ ارساء الامن والسلام والاستقرار الاقليمي من دون تواجد القوات الاجنبية والمحتلة ، مؤكدا بأن ايران لن تتردد ابدا في الدفاع عن مصالحها الوطنية ، كما انها تبعث برسالة اخوة وسلام واستقرار لاصدقائها وحلفائها ، وتؤمن بأن لا طريق سوى تعزيز المقاومة بالمنطقة بالاتكال على الامن الذاتي والمحلي وبمشاركة جميع دول المنطقة.