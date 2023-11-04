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قاليباف: "طوفان الأقصى" غيرت معادلات النظام العالمي

قاليباف:
السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم السبت إن عملية طوفان الأقصى غيرت معادلات النظام العالمي وحساباته على المستوى العالمي ولن يتمكن الكيان الصهيوني أبدا من العودة إلى ما كان عليه مهما فعل.

العالم - ايران

يتبع..

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