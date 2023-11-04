مراسل العالم يكشف ما حصل بالجنوب اللبناني بعد خطاب السيد نصرالله

وقال مراسلنا ان كافة الحدود الجنوبية مع الاراضي المحتلة تعيش منذ صباح اليوم حالة من الطمأنينة بعدما ترك كلام السيد نصرالله الطمأنينة الكبيرة لدى نفوسهم، حتى ان المزارعين عادوا بكل طمأنينة الى حقولهم الحدودية ليقطفوا ثمار زيتونهم، بعدما كانت المنطقة محفوفة بالمخاطر ومهددة تماماً من قبل موقع الاحتلال الذي كان يطل عليهم.

واشار الى انه ليلة امس كان الجنوب اللبناني قد شهد خرقا واحدا قامت به قوات الاحتلال الاسرائيلية بقصف مدفعي طال بلدة بليدا، ردت عليه المقاومة بعملية استهدفت موقع ميتات الواقع مقابل بلدة رميش.

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