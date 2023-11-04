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مراسل العالم يكشف ما حصل بالجنوب اللبناني بعد خطاب السيد نصرالله

السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

اكد مراسل العالم بان الوضع بات مختلفاً تماماً على اهالي الجنوب اللبناني على الحدود مع فلسطين المحتلة، بعد سماعهم خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، من جهة الطمأنينة التي يعيشونها.

وقال مراسلنا ان كافة الحدود الجنوبية مع الاراضي المحتلة تعيش منذ صباح اليوم حالة من الطمأنينة بعدما ترك كلام السيد نصرالله الطمأنينة الكبيرة لدى نفوسهم، حتى ان المزارعين عادوا بكل طمأنينة الى حقولهم الحدودية ليقطفوا ثمار زيتونهم، بعدما كانت المنطقة محفوفة بالمخاطر ومهددة تماماً من قبل موقع الاحتلال الذي كان يطل عليهم.

واشار الى انه ليلة امس كان الجنوب اللبناني قد شهد خرقا واحدا قامت به قوات الاحتلال الاسرائيلية بقصف مدفعي طال بلدة بليدا، ردت عليه المقاومة بعملية استهدفت موقع ميتات الواقع مقابل بلدة رميش.

تابعوا المزيد في سياق الفيديو المرفق..

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