طيلة 29 يوماً.. والاحتلال لم يرتوي بعد من دماء الابرياء

وأظهرت مقاطع فيديو الشهداء الفلسطينيين وقد تقطع بعضهم إلى أشلاء، نعتذر لعدم بثها نظرا لقسوة المشاهد.

واستهدف الاحتلال سيارة إسعاف وتجمعا للمواطنين النازحين على بوابة مجمع الشفاء الطبي بغزة، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، أن القصف الإسرائيلي استهدف عدة سيارات بعدة مواقع بما فيها بوابة مجمع الشفاء الطبي.

وجاء القصف الهمجي بالتزامن مع بدء تحرك قافلة سيارات إسعاف لنقل جرحى من مجمع الشفاء باتجاه جنوب قطاع غزة، تمهيدًا لتحويلهم للعلاج في مصر.

وكان بين الشهداء اعداد من النازحين الذين لجؤوا للمستشفى، إضافة للجرحى في سيارات الإسعاف.

كما قصفت طائرات الاحتلال محيط مستشفيي الإندونيسي شمال غزة، وألقت عليه قنابل دخانية، ومحيط مستشفى القدس في حي تل الهوى بغزة.

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، محمد أبو سلمية، إن ما حدث من استهداف بوابة المجمع جريمة مكتملة الأركان، مبينا أن قافلة الإسعاف التي قصفها الاحتلال كانت تتحرك بالتنسيق مع الصليب الأحمر.

بدوره، عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ببيان عن شعوره بالرعب جراء الضربة الإسرائيلية على موكب لسيّارات الإسعاف في غزة، قائلا إن صور الجثث المتناثرة في الشارع أمام المستشفى مُفجعة.. وإن الحرب يجب أن تتوقف.

واليوم السبت، جدد الاحتلال قصفه على المستشفيات، حيث قصف محيط مستشفى النصر للأطفال غرب غزة، ما دى إلى سقوط شهداء وإصابات.

كما قصف الاحتلال مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الوفاء بغزة، ما أسفر عن خروجه عن الخدمة.

في مقابل كل هذه الجرائم، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد محادثات أجراها مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب، أنه لن يوافق على هدنة إنسانية مؤقتة من دون إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.