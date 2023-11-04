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واقعة غريبة بالدوري العراقي..

بالفيديو.. الحكم يعلن خسارة نادي الميناء أمام الشرطة بعد 11 دقيقة من اللعب

السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

اعتبر نادي الشرطة فائزا على مستضيفه الميناء ضمن منافسات الدوري العراقي لكرة القدم بنتيجة 3-0، بقرار من حكم المباراة الذي أنهى المواجهة، بسبب النقص العددي لأصحاب الأرض.

ودخل الميناء المباراة مساء أمس الجمعة على ملعب البصرة الدولي بسبعة لاعبين فقط (من أصل 11)، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بحرمانه من الاستفادة من لاعبيه الجدد من المحليين والمحترفين، إثر عدم تسديده مستحقات بعض المحترفين في الموسم الماضي.

وتقدم الشرطة بهدف سريع حمل توقيع مهند علي ميمي في الدقيقة الرابعة.

وبعد انقضاء 11 دقيقة، أصيب أحد لاعبي الميناء، ليخرج من الملعب ويبقى 6 فقط من زملائه، وهذا العدد يتنافى مع قوانين اللعبة، ليقرر الحكم إنهاء المباراة واعتبار الشرطة فائزا بنتيجة 3-0.

وبهذا القرار، تعرض الميناء لهزيمته الثالثة تواليا، بعد موقعتي الكهرباء (1-3) والكرخ (1-4)، ليبقى دون نقاط في قاع الترتيب، بينما كسب الشرطة نقطته السادسة في المركز الرابع.

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