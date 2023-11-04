في مشهد تضامني تاريخي.. شعوب العالم تقف مع غزة

المغرب شهد تظاهرات حاشدة بعدة مدن، في جمعة الغضب حيث رفع المشاركون لافتات مساندة للقضية الفلسطينية، وداعمة للمقاومة، وحملوا العلم الفلسطيني. كما أشادوا بصمود أبناء غزة في وجه العدوان الاسرائيلي.

وفي الأردن، تظاهر الآلاف في وقفة تضامن مع غزة قرب سفارة الاحتلال الإسرائيلي بالعاصمة عمان، احتجاجا على استمرار العدوان.

فرنسا شهدت هي الاخرى مشاركة العديد من الناشطين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية في ساحة الجمهورية بباريس، في مظاهرات منددة بالجرائم الإسرائيلية على الفلسطينيين، والقصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

كما طالبت منظمتا “أنقذوا الأطفال”، و”أوكسفام” الخيريتان الحكومة البريطانية بالدعوة لوقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة، ونفذت المنظمتان وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الخارجية البريطانية، وسلمتا الوزارة التماسا وقعه مئات آلاف الأشخاص في بريطانيا، يحثها على حماية المدنيين في القطاع عبر الدعوة لوقف إطلاق النار.

وشهدت استراليا مظاهرات ومسيرات عدة مطالبة بوقف المجازر بحق أهالي غزة، رفع المشاركون خلالها الأعلام الفلسطينية وطالبوا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

الولايات المتحدة شهدت هي الاخرى تظاهرات ليهود أمريكيين إلى جانب محتجين من الجاليات الأخرى، داخل وخارج محطة فيلادلفيا للقطارات، للضغط نحو وقف إطلاق النار في غزة، والكف عن استخدام اسم اليهود في الحرب على الفلسطينيين، والتنديد باستشهاد أكثر من تسعة آلاف فلسطيني.

كما الامريكيون في ميناء اوكلاند في ولاية كاليفورنيا مطالبين بمنع ابحار سفن امريكية محملة بالسلاح لكيان الاحتلال الاسرائيلي.

ه‍‍ذا ونظم آلاف من أهالي مدينة كراتشي الباكستانية مسيرة أطلقوا عليها اسم 'الأقصى' معلنين فيها عن دعمهم للمقاومة الاسلامية ضد جرائم الكيان الإسرائيلي.

إلى ذلك تجددت المظاهرات في مدن أفريقية داعمة لغزة وشهدت غانا مظاهرة في العاصمة أكرا تضامنا مع فلسطين، رفع خلالها المشاركون الأعلام الفلسطينية والغانية، وحملوا لافتات عليها عبارات “لا للحرب”، و”قف إلى جانب الفلسطينيين”.