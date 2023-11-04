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العميد شكارجي: الكيان الصهيوني في طريقه للانهيار التام

العميد شكارجي: الكيان الصهيوني في طريقه للانهيار التام
السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

أشار مساعد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة في الشؤون الثقافية والاعلامية العميد " أبوالفضل شكارجي " الى قوة الشعب الفلسطيني المسلم التي حطمت كبرياء جيش الكيان الصهيوني القاتل للأطفال في عمليات طوفان الأقصى، موضحا أن الكيان بات الآن يلفظ أنفاسه الأخيرة وفي طريقه الى الانهيار التام.

العالم - ايران

وأكد العميد شكارجي الذي كان يتحدث ظهر اليوم السبت في التجمع الجماهيري الكبير الذي نظمه أهالي مدينة كرمان بمناسبة اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي، اكد أفول القوة الشيطانية لأميركا، التي لحقت بها ومعها حلفاؤها هزيمة نكراء على يد مجموعة واحدة من محور مقاومة الشعب الفلسطيني.

وتابع قائلا: ان اميركا وحلفاءها اليوم يستولي عليهم الخوف والرعب من الدخول في الحرب مع الفلسطينيين وجها لوجه، لذا فإنهم يستهدفون الشعب الفلسطيني الأعزل ويرتكبون مجازر بشعة ضد الأطفال والنساء.

واعتبر التجمعات الكبيرة التي تنظمها الشعوب الاسلامية وغير الاسلامية، بأنها نجاح عظيم للعالم الاسلامي، وقال: ان الكثير من شعوب العالم توصلت اليوم الى هذه النتيجة وهي أن كيان الاحتلال الصهيوني قاتل الأطفال وظالم.

وأشار الى دعم اميركا للكيان الغاصب للقدس بعد الانتصارات التي حققتها حركة حماس بصورة عملية، وقال: ان هذه الانتصارات أدت الى اقتراف اميركا وحلفائها المزيد من الظلم ضد المدنيين العزل في غزة وذلك لعجزها عن مواجهة حماس وجها لوجه.

وشدد على أن الكيان الصهيوني وظف كل امكاناته منذ أكثر من ۷۰ عاما لإحتلال البلاد الاسلامية، مؤكدا أن كل هذه الامكانات ذهبت هباء، فيما باتت اميركا تفتقد مكانتها في النظام العالمي الجديد، وتفتقده في المستقبل أيضا.

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العميد شكارجي: الكيان الصهيوني في طريقه للانهيار التام

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