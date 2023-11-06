الإثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٢:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

قائد الثورة الاسلامية: الأميركيون شركاء في جرائم الصهاينة في غزة

الإثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

بينما تدوي مقاتلات الإحتلال الصهيوني في سماء غزة وتغير باعنف الغارات على الغزاويين يحط محمد شياع السوداني رحاله في طهران حاملا معه ملف واحد وهو الحرب على غزة وما خفي اعظم. 

العالم - خاص بالعالم

قائد الثورة الإسلامية ولدي استقباله الضيف الزائر للمواقف الطيبة والقوية لعراق حكومة وشعبا في دعم غزة واهلها واشار آية الله خامنئي الى الدور الخاص للعراق في زيادة الضغوط السياسية للعالمين العربي والإسلامي على أمريكا والكيان الصهيوني لوقف العدوان على غزة، مؤكدا على ان الأميركيين متواطئين وبكل ما للكلمة من معنى في جرائم الصهاينة في غزة.

في المؤتمر الصحفي الذي جمع السوداني برئيسي اكد الرئيس الإيراني على أن طهران تدعم أي إجراء دولي وإقليمي يردع الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة من مواصلة المجازرفي غزة

من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن المجتمع الدولي فشل في الإيفاء بواجباته والتزاماته في وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة.

نبرة متناغمة وتوافق يبدوان واضحان في كلام السوداني ورئيسي ما يفندان التكهنات الاعلامية بشأن موقف بغداد من المقاومية ضد العدو.

وزير الخارجية الايراني علي هامش اللقاء يقول للامريكيين كفي ..عليكم ان تغيير في سياساتكم وكانه يرد علي رسالة قد تكون وصلت للتو.

وقال وزير الخارجية الايراني:"للاسف في الايام الثلاثة الماضية تلقينا رسائل من الجانب الامريكي تقول بان الامريكيين يسعون لخلق هدنة ولكن علي ارض الواقع يدعمون فقط الابادة الجماعية في غزة نحن نأمل بان الامركيين يغيرون سياساتهم ولا يدعمون المحتل".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

شاهد.. أب يحتضن طفلته التي استشهدت في قصف إسرائيلي على غزة

ايران: اميركا جزء من الحرب في غزة وليس الحل، واتساع الحرب وارد وبقوة

في موازاة الدعم الاميركي المطلق للاحتلال وجرائمه.. ايران تؤكد دعمها للمقاومة الفلسطينية

شاهد.. وقفة تضامنية للصحفيين في ايران تنديدا بإستهداف الصحفيين في غزة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد/أبوتريكة يسخر من بعض القادة العرب ويصف الاحتلال بهذا الحيوان!

شاهد/لحظة اعتقال جيش الاحتلال "عهد التميمي" وتخريب منزلها

شهيد كل 4 دقائق بغزة والاحتلال يشن حربا مسعورة على المستشفيات

الأونروا تعلن عن عدد ضحايا موظفيها في غزة

مصدر حقوقي: الاحتلال يرتكب أكبر مجزرة بساعات معدودة في غزة

بالفيديو.. عبداللهيان يكشف عن احدث رسالة من واشنطن لطهران