قائد الثورة الاسلامية: الأميركيون شركاء في جرائم الصهاينة في غزة

العالم - خاص بالعالم

قائد الثورة الإسلامية ولدي استقباله الضيف الزائر للمواقف الطيبة والقوية لعراق حكومة وشعبا في دعم غزة واهلها واشار آية الله خامنئي الى الدور الخاص للعراق في زيادة الضغوط السياسية للعالمين العربي والإسلامي على أمريكا والكيان الصهيوني لوقف العدوان على غزة، مؤكدا على ان الأميركيين متواطئين وبكل ما للكلمة من معنى في جرائم الصهاينة في غزة.

في المؤتمر الصحفي الذي جمع السوداني برئيسي اكد الرئيس الإيراني على أن طهران تدعم أي إجراء دولي وإقليمي يردع الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة من مواصلة المجازرفي غزة

من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن المجتمع الدولي فشل في الإيفاء بواجباته والتزاماته في وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة.

نبرة متناغمة وتوافق يبدوان واضحان في كلام السوداني ورئيسي ما يفندان التكهنات الاعلامية بشأن موقف بغداد من المقاومية ضد العدو.

وزير الخارجية الايراني علي هامش اللقاء يقول للامريكيين كفي ..عليكم ان تغيير في سياساتكم وكانه يرد علي رسالة قد تكون وصلت للتو.



وقال وزير الخارجية الايراني:"للاسف في الايام الثلاثة الماضية تلقينا رسائل من الجانب الامريكي تقول بان الامريكيين يسعون لخلق هدنة ولكن علي ارض الواقع يدعمون فقط الابادة الجماعية في غزة نحن نأمل بان الامركيين يغيرون سياساتهم ولا يدعمون المحتل".

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