بسبب العدوان الإسرائيلي.. عدد شهداء غزة يتجاوز الـ10آلاف

العالم - خاص بالعالم

خلال ليلة واحدة فقط ارتكب كيان الاحتلال الاسرائيلي تسعة عشر مجزرة في القطاع، راح ضحيتها اكثر من مئتي شهيد هؤولاء من تم انتشالهم لكنه يوجد العشرات من الشهداء تحت الانقاض بالاضافة الى عشرات الجرحى.

وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اكدت ان عدد الشهداء تجاوز العشرة الاف نصفهم من الاطفال، والشهيدات أكثر من2600، وخلال العدوان جرح اكثر من 25500.



طيران الاحتلال استهدف بصورة مباشرة نظام الألواح الشمسية في مبنى مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وكان هذا النظام يساعد في توليد الكهرباء التي باتت شبه معدومة بسبب منع الوقود من الوصول الى قطاع غزة.

وقطاع الصحة تم استهدافه بصورة مباشرة سواء بالقصف مثل مستشفى المعمداني وغيره او بمنع دخول الوقود والمستلزمات الطبية العاجلة وهي امور ادت الى خروج19 مستشفى عن العمل في القطاع، والقصف الذي يستهدف المسعفين وسيارات الاسعاف ادى لاستشهاد اكثر من 190 كادرا صحيا.



منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة قالت إن غزة فقدت أكثر من ستين في المئة، من الوظائف منذ اندلاع الحرب، مما فاقم سوء الوضع الاقتصادي المتردي في القطاع المحاصر منذ نحو عقدين.

وأضافت المنظمة ان الخسائر تصل إجمالا إلى182 ألف وظيفة في قطاع غزة. واوضحت أن الأزمة سيظل تأثيرها على الوظائف والشركات لسنوات كثيرة قادمة.



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