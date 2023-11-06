بلينكن: وقف إطلاق النار سيساعد في إدخال المساعدات إلى القطاع

العالم - خاص بالعالم

جولة روج لها على أنها لتحريك عملية ادخال المساعدات الانسانية الى قطاع غزة، بينما حملت في جدول اعمالها ترويجا لرؤية واشنطن للعدوان الاسرائيلي على القطاع، والمقاربة التي تخدم مصلحة الادارة الاميركية من خلال اطالة امد العدوان.

بلينكن الذي التقى نظيره التركي فيدان هاكان، قال إن وقفا لإطلاق النار سيساعد في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرا إلى تقدم كبير يتم احرازه في هذا السياق



وقال بلينكن ناقشنا الازمة في غزة والجهود لايصال المساعدات الانسانية. واحرزنا تقدما خلال الايام الماضية حول ادخال المساعدات، كما اجرينا نقاشات في دول المنطقة لضمان عدم توسع الصراع



تصريحات الوزير الاميركي تناقض تماما ما يحصل على الارض، حيث العدوان الاسرائيلي مستمر وبصورة اكبر، والدمار والقتل يتواصل في قطاع غزة، وكل ذلك تحت غطاء اميركي، ما يعكس مقاربة مزدوجة لواشنطن تجاه الاحداث، حيث تروج ادارة جو بايدن لعملية ادخال المساعدات بينما تعمل في نفس الوقت على دعم العدوان.



إضافة الى ذلك، تعمل واشنطن على ترسيخ معادلة جديدة في القطاع، تخدم بحسب التقارير المصلحة الاميركية، وتتعلق بايجاد ادارة جديدة في غزة. ادارة تضيف التقارير أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اعرب لبلينكن عن قبوله للقيام بهذه المهمة في مرحلة ما بعد الحرب.

هذا الواقع اشار اليه وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان الذي أكد أن الولايات المتحدة بعثت رسالة الى ايران في الايام الماضية مفادها أن واشنطن تعمل على وقف لاطلاق النار، بينما في الواقع اضاف عبداللهيان، لم ير العالم إلا دعما للابادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

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