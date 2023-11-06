مقاومة فلسطينية رادعة ورمال غزة تغرق المحتلين

العالم - خاص بالعالم

ومع تقدم جيش الاحتلال ودباباته الذي يحسب بالامتار ،تبدو المقاومة الفلسطينية عند وعدها، هنا تدور اعنف المواجهات بين مقاومين والقوات الاسرائيلية، وقد اعلنت كتائب القسام تدمير عدة اليات اسرائيلية على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان، غرب مدينة غزة.

بينما تحدثت مصادر المقاومة عن مقتل العديد من جنود الاحتلال بينما الاخير يفرض تعتيما اعلاميا واسعا على مجريات المعركة، كتائب القسام اكدت تدمير دبابة صهيونية متوغلة في منطقة السلاطين شمال غرب بيت لاهيا ودكت تحشدات قوات العدو الاسرائيلي المتوغلة شرق جحر الديك في غزة بقذائف الهاون، اضافة الى استهداف قاعدة رعميمط العسكرية الإسرائيلية برشقة صاروخية.



من جهتها أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد استهداف آليات العدو الصهيوني المتوغلة في محاور شمال غرب و جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون و الرشقات الصاروخية المركزة.



ويبدو من خلال الغارات الاسرائيلية الوحشية سعي جيش الاحتلال لاقامة أحزمة نارية عنيفة بالمنطقة الشمالية لمدينة غزة، ويؤكد متحدث عسكري في جيش الاحتلال الاستعداد لمهاجمة مقاتلي وانفاق حركة حماس في شمال قطاع غزة بعد عزل المنطقة بالقوات والدبابات.



لكن عملية التوغل البري الاسرائيلية تسير بتعثر كبير جراء المقاومة الشرسة التي تبديها المقاومة الفلسطينية..وقد أعرب 'كوبي مروم' ضابط احتياط إسرائيلي، عن شكوكه في نجاح جيش الاحتلال بتحقيق أهداف الحرب على قطاع غزة، التي حددها المستوى السياسي في الكيان، ونتحدث هنا عن مدينة محصنة تحت الارض على مستوى كبير جدا ،حيث يعترف جنود الاحتلال انهم يواجهون اشباحا يخرجون من انفاقهم، يضربون الدبابات، ومن ثم يختفون.



فالكيان الاسرائيلي بجيشه وسياسييه،لم يستفق بعد من صدمة عملية طوفان الاقصى،ولا زالت صواريخ المقاومة تتساقط على تل ابيب بينما تثبت القبة الحديدة فشلها في التصدي لتلك الصواريخ.

وبحسب العقيد الاميركي المتقاعد سيدريك لايتون، وهو محلل عسكري في شبكة سي ان ان، فإن التحديات التي ستواجهها القوات الإسرائيلية داخل أنفاق حماس المعقدة،ضيق المساحات وصعوبة القتال فيها.

ما يعطي للمقاومة اوراق قوة اكبر بكثير مما تملكه القوات المتقدمة ،وهو ما سيؤدي بالنتيجة الى فشل في تحقيق اهداف التوغل الاسرائيلي البري في قطاع غزة المحاصر.

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