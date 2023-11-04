فيديو/وزير 'اسرائيلي' يصاب بانهيار عقلي!.. التفاصيل

العالم- فلسطين المحتلة

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن المحلل السياسي بن كسبيت قوله إن وزير القضاء ياريف ليفين يعاني نوعا من الاكتئاب والانهيار العقلي، على خلفية عملية طوفان الاقصى التي انطلقت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، مشيرا إلى أنباء عن نيته تقديم استقالته.

في حين انتقد المحلل السياسي "أمنون أبراموفيتش"، نتنياهو الذي يصف نفسه بـ "سيد الأمن"، في الوقت الذي وصل فيه الكيان في ظل حكوماته الممتدة من 2003 حتى الآن (عدا سنة ونصف)، لوضع يجعله يطرح سؤالا مكررا "نكون أو لا نكون" حسب رأيه.

كما سخر من سياسية نتنياهة في ادارة الحكومة معتبرا ان تنتياهو بأنه أفشل رئيس وزراء يمر على تاريخ كيان الاحتلال الاسرائيلي.

في حين سلط المحلل السياسي رفيف دروكر في حديثه للقناة 13 الضوء على الخلاف الدائر بين نتنياهو وقياداته الأمنية والعسكرية، ومنهم رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي، الذي أشار إلى حوار دار بينه وبين متحدث بلسان رئيس الحكومة، حيث قال له إنه يعرف بعقدهم إيجازات صحفية ضد الجيش، معتبرا ذلك "أمرا غير جيد ويضر بالجيش".

وفي سياق آخر، سلطت القناة الضوء على رفض عدد من المتجندات الجدد الخدمة في وظيفة "مراقبة"، بسبب "خوف كبير وعميق"، ونقلت القناة عن إحداهن تبريرها ذلك بعدم تحملها هذا الضغط، حيث يراودها بين الحين والآخر هاجس بأنه سيتم إعداد تقرير عن اختطافها أو قتلها.