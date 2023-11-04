المتحدثة باسم الصليب الاحمر الكارثة الانسانية في غزة لم نشهدها من قبل

العالم - خاص العالم

واوضحت سهير زقوت في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (صباح جديد ) ان تعداد الشهداء تجاوز الـ8000 وهناك اطفال وامهات تحت الركام وحجم الدمار الذي حل بالبنى التحتية وهذا الدمار والمأساة الانسانية لم نشهدها من قبل ذلك في قطاع غزة والجدير بالذكر اننا متواجدون بشكل دائم منذ عام 1967 وشهدنا كل جولات التصعيد التي حدثت في القطاع.واكدت انه لم يشهد هذا الحجم من التدمير واعداد الضحايا الجرحى هذه من قبل .

واشارات زقوت الى ان مستشفيات الفلسطينية تعاني من شح كامل في الادوية والمستلزمات الطبية والاطباء يعملون على مدار 4 اسابيع تقريبا دون توقف ، والبعض منهم استقبل افراد عائلته كضحايا اثناء العمل ، لافته الى وجود نقص في المستلزمات الصحية وانه لا يمكن لنظام صحي هش تعرض لـ16 عام من قيود ان يستوعب لاكثر من 20 الف جريح في فترة 3 اسابيع وهو امر يفوق طاقة الانظمة الصحية المتطورة فما عن النظام الصحي في غزة.

واضافت ان المياه اصبحت شحيحة والكهرباء غير متوفرة بالاضافة الى الشح في الوقود، لافته الى انه بدون وقود لا يمكن للمستشفيات ان تعمل كما لا تعمل محطات ضخ المياه ومحطات معالجة المياه ومحطات معالجة المياه العادمة وهو ما ينذر بكارثة بيئية في ظل ما يقارب من ان نصف سكان غزة من النازحين وهو امر زاد من اعباء تزويد الخدمات الرئيسية. وشددت على ضرورة انهاء هذه المأساة الانسانية فورا.

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