اليوم الـ29.. تواصل الغارات على غزة والمقاومة ترد بالصواريخ +فيديو وصور

العالم - فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على القطاع، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 9488 فلسطينيا، بينهم 3900 طفل و2509 سيدات.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة -من أمام مستشفى الشفاء بمدينة غزة- إن الغارات الإسرائيلية أدت إلى إصابة أكثر من 24 ألف فلسطيني، مشيرا إلى أن 70% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء والمسنين.

وأضاف القدرة أن الوزارة تلقت 2200 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض منهم 1250 طفلا، منذ بدء العدوان على غزة.

وأشار إلى استشهاد 150 من الكوادر الصحية، وتدمير 27 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ووسط هذه المآسي، تتوالى مقاطع الفيديو والصور التي ترصد جانبا من الجرائم بحق المدنيين من اطفال ونساء وشيوخ، وتظهر حجم الحزن والمعاناة لفقدان الاطفال والاقارب.

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